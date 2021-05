Einbrüche in Thale und Gernrode halten Polizei im Harz auf Trab

In Thale und Gernrode wurde in der vergangenen Woche eingebrochen.

Thale/Gernrode (vs) - Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in eine Firma in der Roßtrappenstraße in Thale ein. Dabei wurden Büroräume durchsucht und Bargeld entwendet. Die Täter sollen im Zeitraum vom Dienstagabend zwischen 17:30 Uhr und Mittwochmorgen 5:45 Uhr vor Ort gewesen sein.

Etwa im selben Zeitraum von Dienstagabend 17:50 Uhr bis Mittwochmorgen 6:45 Uhr wurde in ein Ärztehaus in der Otto-Franke-Straße in Gernrode eingebrochen. Unbekannte durchsuchten die Praxisräume. Dabei wurde Bargeld entwendet.

In beiden Einbruchsfällen wird ermittelt.