Einfamilienhaus in Wernigerode brennt: 15.000 Euro Schaden

Wernigerode (vs) - In einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Schloß" in Wernigerode ist es am Freitag (25. März) zu einem Schwelbrand gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeirevies Harz hervorgeht, hat der 83-jährigen Hauseigentümer gegen 11.30 Uhr den Brand festgestellt.

Die Brandausbruchstelle befand sich im Keller im Bereich der elektrischen Anlage. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Ermittlung der Brandursache kommt die Kriminalpolizei des Polizeireviers Harz zum Einsatz.