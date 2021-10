Vermeintliche Handwerker haben in Friedrichsbrunn im Harz eine Seniorin um ihr Geld betrogen.

Friedrichsbrunn (vs) - Das Vertrauen auf das Urteilsvermögen angeblicher Dachdecker kostete eine Seniorin in Friedrichsbrunn ein kleines Vermögen. Dies teilte eine Sprecherin des Polizeireviers Harz mit.

Die 85 Jahre alte Rentnerin wurde am Nachmittag des 19. Oktober von vermeintlichen Dachdeckern aus Polen angesprochen. Sie suggerierten der Frau, dass das Dach ihrer Garage und des Schuppens erneuert werden müssen. Für diese Arbeiten wurden mehrere tausend Euro vereinbart.

Wenige Stunden später beendeten die Männer ihre Arbeit und verlangten das Geld. Die Summe wurde den vermeintlichen Dachdeckern in bar übergeben. Dabei nahmen die Täter mehr Geld an sich, als ursprünglich vereinbart. Nach der Tat verschwanden die Männer zügig in ihrem dunkelgrauen Transporter, der ein Kennzeichen mit der Buchstabenkombination DW trug.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Gesprächsführer:

- sprach akzentfreies Deutsch

- ca. 175 cm groß

- sehr schlank

- lange schwarze Haare

zwei Mitarbeiter:

- sprachen nur polnisch untereinander

- ca. 170 cm groß

- sehr schlank

Die Polizei spricht in diesem Fall von dem sogenannten Dachdecker-Trick. Meist suchen sich die Betrüger dabei ältere Menschen als Opfer aus. Diese können den Dachbereich selber nicht kontrollieren oder die Notwendigkeit der Reparaturen erkennen. Die Betrüger sind als Handwerker erkennbar, haben Arbeitskleidung an und einen vermeintlichen Firmenwagen. Sie scheinen vermeintlich freundlich zu sein und fahren die Senioren sogar zur Bank, damit eine Barabhebung möglich ist. Wurde ihnen erst einmal das Geld übergeben, verlassen sie schnellstmöglich den Ort und sind nicht mehr auffindbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941-674293 entgegen.