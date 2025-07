Seit dem 25. Juli wird Udo A. aus Darlingerode vermisst. Er leidet an Parkinson und Altersdemenz und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.

Ilsenburg/Darlingerode. - Seit dem 25. Juli wir der 76-jährige Udo A. aus Darlingerode vermisst, wie die Polizei meldet.

Er sei zuletzt am Tag seines Verschwindens gegen 15.45 Uhr im Pflegeheim „Humanas“ in Darlingerode gesehen worden. Da der Vermisste an Parkinson und Altersdemenz leide, könne die Polizei nicht ausschließen, dass sich der 76-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei sucht nach Udo A. aus Darlingerode. Foto: Polizeirevier Harz

Zuletzt sei Udo A. am 8. Juli vermisst worden. Er sei jedoch in der Nähe von Veckenstedt aufgegriffen worden.

So wird der 76-jährige Udo A. beschrieben:

ca. 1,85 Meter groß

normale Statur

weißes Haar

knielange Hose

weißes T-Shirt

Sandalen mit Socken

führt einen Rollator mit sich

Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes werden vom Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegengenommen.