Im Nationalpark Harz soll es am Dienstagnachmittag auf einer Fläche von rund 3,5 Hektar gebrannt haben. Die Feuerwehrleute konnten den Brandort nur zu Fuß oder per Brockenbahn erreichen.

Wernigerode/dpa - Auf der Ostseite des Harzes ist am Dienstagnachmittag ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Nationalpark zunächst auf einer Fläche von 3,5 Hektar. Das Gelände sei wegen der Hanglage für die Einsatzkräfte nur zu Fuß oder über die Brockenbahn erreichbar, sagte ein Feuerwehrsprecher aus Wernigerode. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.

Der Betrieb der Harzer Schmalspurbahn sei eingestellt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Über die Bahn würden Feuerwehrleute, Material und Löschwasser so nahe wie möglich an den Einsatzort gebracht. Wie viele Menschen sich noch auf dem Brocken befinden, war am Nachmittag noch unklar. Der 1141 Meter hohe Brocken ist der höchste Berg im Mittelgebirge Harz und Norddeutschlands.

Feuerwehreinsatz beendet - keine Verletzten

Der Großbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist weitgehend gelöscht: Die Feuerwehr hat ihren stundenlangen Einsatz am späten Dienstagabend beendet. Man habe so gut wie möglich alles gelöscht, Glutnester gebe es noch, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa. Bisher ist unklar, wie es zu dem Brand kam. Ob Brandermittler zum Einsatz kommen müssen, soll nach Angaben der Polizei im Laufe des Mittwochs geklärt werden.

Die Besucher, die wegen des Feuers auf dem Brocken ausharren mussten, seien im Laufe des Abends mit Kleinbussen vom Berg heruntergebracht worden.

Schmalspurbahn fährt wieder planmäßig

Nach dem Großbrand am Brocken hat die Harzer Schmalspurbahn (HSB) ihren Betrieb nun wieder aufgenommen. Wie die Sprecherin der HSB, Heide Baumgärtner, sagte, sollen die Züge bereits ab dem Mittwochmorgen wieder planmäßig fahren. Der reguläre Betrieb der Bahn war nach dem Ausbruch des Feuers am Dienstagnachmittag eingestellt worden.