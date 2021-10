Friedrichsbrunn: Fahrräder und Quad geklaut

Friedrichsbrunn (vs) - Reiche Beute machten Diebe auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Friedrichsbrunn. Die Unbekannten hatten sich zwischen dem 10. und 11. Oktober Zutritt zum Grundstück verschafft, so ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Dort entwendeten sie ein silber-schwarzes 26er Damen- und ein silber-schwarzes 28er Herrenfahrrad sowie ein graugrünes Yamaha-Quad mit Camouflage-Muster, das mit dem Kennzeichen HZ-B 94 zugelassen ist. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer etwas bemerkt hat und mit sachdienlichen Hinweisen zur Aufklärung des Falls beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03941-674293 beim Polizeirevier Harz zu melden.