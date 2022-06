Fußgänger im Harz von Auto erfasst und tödlich verletzt

Zwischen Hänichen und Alexisbad bei Harzgerode ereignete sich am 15. Juni ein tödlicher Unfall.

Hänichen/Alexisbad (vs) - Am Mittwochvormittag des 15. Juni kam es auf der B 242 zwischen Hänichen und dem Abzweig B 185 Alexisbad zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger ist beim Überqueren der Bundesstraße B 242 von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der 65-jährige Mann aus dem Landkreis Harz unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten die Fahrbahn, mit der Absicht diese zu überqueren. Die 61-jährige Fahrerin eines VW konnte dem Fußgänger nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 61-jährige Auto-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu zweistündigen Verkehrseinschränkungen in diesen Bereich.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Verkehrsunfallermittler der Polizei aufgenommen.