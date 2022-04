Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (8. April) einen Geldautomat in Schierke im Landkreis Harz gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter in einem silberfarbenen Auto mit Bargeld.

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (8. April) einen Geldautomat in Schierke im Landkreis Harz gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter in einem silberfarbenen Auto mit Bargeld.

Schierke (vs) - Ein Geldausgabeautomat ist am Freitagmorgen (8. April) gegen 2.45 Uhr von unbekannten Tätern in der Brockenstraße in Schierke (Ortsteil von Wernigerode) gesprengt worden.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, flüchteten die Täter im Anschluss in einem silberfarbenen Auto in unbekannte Richtung. Hierbei erbeuteten sie eine bislang nicht bekannte Summe an Bargeld.

Die Polizei sichert derzeit Spuren am Tatort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.