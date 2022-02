Gesucht: Unbekannter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld in Ballenstedt ab

Ein unbekannter Mann hat am 15. September 2021 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in der Allee in Ballenstedt im Harz mehrere hundert Euro abgehoben. Die Polizei sucht nun mit Fotos der Überwachungskameras nach dem Mann.

Ballenstedt (vs) - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch, den 15. September 2021, mit einer in einem Supermarkt in der Wasserstraße in Ballenstedt im Landkreis Harz gestohlenen EC-Karte mehrere einhundert Euro an einem Geldautomaten in der Allee ab.

Wer erkennt diesen Mann? Er soll am 15. September mit einer gestohlenen EC-Karte in Ballenstedt im Harz mehrere hundert Euro abgehoben haben. Foto: Polizeirevier Harz

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben. Wer kennt den auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293