Glatte Straßen sorgen im Harz für mehrere Unfälle: Lkw und Pkw rutschen in den Graben

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich aufgrund des Schnees mit Eis und Glätte im Harz am Montag (31. Januar) ereignet. Ein Lkw rutschte in der Nähe von Elbingerode in den Graben. Bei einem weiteren Unfall mit einem Pkw wurde ein siebenjähriges Mädchen verletzt.

Ein Lkw rutschte auf der B244 aus Richtung Wernigerode kommend in Richtung Elbingerode fahrend in den Graben.

Wernigerode (vs) - Ein 59-Jähriger ist am Montag (31. Januar) mit einem Lkw mit Auflieger die B 244 aus Richtung Wernigerode kommend in Richtung Elbingerode gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, kam der Auflieger gegen 8 Uhr am Eingang einer Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und drehte die Zugmaschine, welche in weiterer Folge in den linken Straßengraben rutschte.

Verletzt wurde niemand. An der Sattelzugmaschine entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Weiterer Unfall aufgrund der Glätte im Oberharz

Ein weiteres Fahrzeug kam ebenfalls am Montag (31. Januar) aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Pkw Ford die B 27 aus Richtung Elbingerode kommend in Richtung Königshütte entlang.

Gegen 9 Uhr kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Dabei streifte das Fahrzeug einen Leitpfosten sowie einen Baum.

Im Oberharz kam ein 39-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab. Seine siebenjährige Begleiterin verletzte sich leicht. Foto: Polizeirevier Harz

Die siebenjährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst am Unfallort ambulant behandelt. Am Ford entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.