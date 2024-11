Betrug in Blankenburg

In Blankenburg im Harz ist eine Frau um Bargeld betrogen worden.

Blankenburg. - Eine Seniorin aus Blankenburg ist am Donnerstag gegen 17 Uhr Opfer eines Betruges geworden.

Laut Polizei kontaktierte ein Mann die Seniorin telefonisch und gab sich als Polizist aus. In dem über mehrere Stunden dauernden Telefonat überredete er die Frau den Angaben nach, ihm detaillierte Informationen zu ihren Lebens- und Vermögensverhältnissen sowie der Höhe des Bargeldbestands in ihrem Haus zu geben.

Kurz nach dem Telefongespräch sei ein Mann bei der Frau aufgetaucht, der sich ebenfalls als Polizist vorgestellt habe, indem er seine angebliche Dienstnummer nannte. Er redete von einer Schießerei in der Nähe und forderte die Seniorin auf, sich in Sicherheit zu begeben, heißt es. Diese Zeit nutzte der Täter und entwendete laut Polizei einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 30 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,75 Meter groß

sehr kurz rasierte, blonde Haare

sportliche Statur

dunkel bekleidet

sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.