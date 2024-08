Aus unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer im Harzklinikum Quedlinburg ausgebrochen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Brand im Harzklinikum Quedlinburg: Bett eines Patienten steht in Flammen

Krankenhausbett brennt: Die Einsatzfahrzeuge vor dem Harzklinikum in Quedlinburg.

Quedlinburg/mz/iku. - Aus bislang unbekannter Ursache sind am frühen Mittwochmorgen (21. August) gegen 4.15 Uhr die Matratze und Teile der Bettdecke eines Patientenbetts im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Quedlinburg in Brand geraten.

„Durch die ausgelöste Brandmeldeanlage und des fast zeitgleich gedrückten Notrufknopfes durch den Patienten wurde das diensthabende Personal auf die Situation aufmerksam“, teilt ein Sprecher der Feuerwehr Quedlinburg mit. Geistesgegenwärtig habe eine Schwester die Flammen mit Wasser gelöscht.

Brandmeldung und rasches Handeln des Klinikpersonals

Anschließend wurde der unverletzte, aber nicht gehfähige Patient in ein anderes Zimmer verlegt. Der zweite Patient in dem Zimmer wurde mit Hilfe der Feuerwehr samt Bett auf den Flur geschoben und vom Klinikpersonal übernommen.

Die Feuerwehr kontrollierte das Bett auf mögliche Glutnester mit der Wärmebildkamera, hieß es. Weitere Patienten der Station seien durch den Vorfall nicht betroffen gewesen, so der Feuerwehrsprecher. „Durch das rechtzeitige und beherzte Handeln des Personals konnte Schlimmeres verhindert werden.“

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.