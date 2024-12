In Ilsenburg ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage von Unbekannten angegriffen und teilweise zerstört worden. Die Polizei im Harz ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Die beschmierte und zerstörte Blitzeranlage in der Harzburger Straße in Ilsenburg

Wernigerode - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Ilsenburg einen mobilen Blitzer angegriffen und beschädigt. Die Täter besprühten den Anhänger mit Farbspray und zerstörten die Schutzscheibe der Optik, so die Polizei im Harz.

Außerdem wurde die Anlage durch das Zünden von Pyrotechnik beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2.000 Euro. Es wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/ 674 293 entgegen.