Blankenburg (vs) - Ein mutmaßlicher EC-Kartendieb stellt die Polizei im Harz vor ein Rätsel. Nun fahnden die Beamten nach ihm mit einem Foto, wie die Beamten mitteilen.

Dieser Mann wird wegen mutmaßlichen EC-Kartenbetrugs gesucht. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Demnach hob der bislang Unbekannte bereits am Mittwochnachmittag, 23. Februar, mit einer in einem Supermarkt in der Westerhäuser Straße in Blankenburg entwendeten EC-Karte Geld an einem Automaten in der Langen Straße ab. Er erbeutete dabei mehrere Hundert Euro.

Der auf dem von der Polizei veröffentlichten Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann wird anscheinend verdächtigt, die Tat begangen zu haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03941-674293.