Wernigerode/VS - Fünf Jugendliche haben am Sonntagabend am Bahnhof in Wernigerode einen Großeinsatz ausgelöst. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hatten sich die fünf Minderjährigen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren unbefugt im Gleisbereich aufgehalten, die Beine ins Gleisbett hängengelassen und waren auf den Schienen herumspaziert. Dort trafen die Beamten sie an und belehrten die Jugendlichen über die Gefahren, denen sie entgingen, weil zu dem Zeitpunkt keine Züge im Bahnhof unterwegs waren.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich davor, Bahngleise als Spielplätze zu nutzen. Die Züge näherten sich fast lautlos an, so die Beamten, und könnten je nach Windrichtung erst oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem gehe von vorbeifahrenden Zügen eine große Sogwirkung aus, die zu tödlichen Unfällen führen könnte.