Ein Kloster in Ilsenburg ist Opfer von besonders dreisten Dieben geworden. Diese haben hochwertige Kupferrinnen vom Dach gestohlen.

Wernigerode. – In der Zeit vom 18. September gegen 14.30 Uhr bis zum 22. September gegen 7.28 Uhr sind von einem Kloster in Ilsenburg hochwertige Kupferdachrinnen gestohlen worden, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigen Ermittlungen sind die Täter in das umzäunte Grundstück des Klosters eingedrungen und haben dort circa elf Meter Kupferdachrinne gestohlen. Diese war bereits am Dach des Klosters montiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674 - 293 zu melden.