Ein 18-Jähriger ist in einer Diskothek Ilsenburg im Harz krankenhausreif geschlagen worden. Die Polizei fahndet nach den bislang unbekannten Tätern.

Ilsenburg (vs) - Ein Jugendlicher ist in einer Diskothek in Ilsenburg zusammengeschlagen worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Demnach wurde der 18 Jahre alte Junge am 08. Mai in einer Diskothek in der Hochofenstraße verletzt, sodass er stationär im Klinikum behandelt werden musste.

Zunächst wurde er von einem bislang Unbekannten um 4:00 Uhr auf der Toilette der Disco geschlagen und am Kopf verletzt. Anschließend zog ihn der Unbekannte vor die Tür, wo er hinter einem Fahrzeug von dem Unbekannten und einem weiteren bislang Unbekannten geschlagen und getreten wurde, sodass er Verletzungen am Kopf sowie im Gesicht erlitt.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.