Landkreis Harz: Leiche nach Brand in Gartenlaube gefunden

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Gartenlaube in Hasselfelde gestern (6. September) in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, fanden die Kameraden eine Leiche. Nach Volksstimme-Informationen könnte es sich bei dem Toten um den Großvater des Besitzers der Gartenlaube handeln.

