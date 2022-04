Lkw-Fahrer aus Stendal an Rappbodetalsperre im Harz festgenommen

Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz an der Rappbodetalsperre im Harz ist am Freitag ein 43-jährigen Lkw-Fahrer aus Stendal vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht des Betruges.

Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz an der Rappbodetalsperre im Harz ist am Freitag ein 43-jährigen Lkw-Fahrer aus Stendal festgenommen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht des Betruges. Symbolbild

Oberharz am Brocken (vs) - Auf dem Parkplatz der Rappbodetalsperre im Harz ist am Freitagabend (29. April) bei einer Verkehrskontrolle ein Haftbefehl vollstreckt worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder den Haftbefehl gegen den 43-jährigen Lkw-Fahrer aus Stendal wegen des Verdachtes des Gewerbsmäßigen Betruges ausgestellt.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Mann am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend mit Meldeauflagen wieder entlassen.