Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer im Harz zugezogen, als er bei einem Unfall auf der Bundesstraße B242 in Stiege 200 Meter weit über die Straße geschleudert wurde.

Stiege (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer ist es am Samstag auf der Bundesstraße B242 in Stiege im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war ein 49 Jahre alter Mann mit seiner Yamaha unterwegs, als er am Ortsausgang möglicherweise aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei seien der Mann und seine Yamaha noch 200 Meter über die Fahrbahn gerutscht. Der 49-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus musste.

Am Motorrad sei bei dem Unfall ein Schaden von 4.000 Euro entstanden, heißt es. Die B242 wurde für etwa 90 Minuten voll gesperrt.

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art bei Stiege.

Erst im August war es zu einem schweren Unfall auf der L95 zwischen Stiege und Allrode gekommen. Damals wollte eine Schwedin mit ihrem Motorrad einen vorausfahrenden Lkw überholen, als dieser gebremst haben soll, um nach links abzubiegen.

Daraufhin habe die 65-Jährige eine Vollbremsung eingelegt und sei schwer gestürzt. Die Frau sei anschließend noch 50 Meter über den Asphalt gerutscht, bis sie im Graben liegen geblieben sei. Auch damals zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu.