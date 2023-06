Wernigerode (vs) - Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Freitagabend in Wernigerode gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein 23-Jähriger mit seiner Harley-Davidson auf der Kaiserbreite aus Richtung Im langen Schlage unterwegs gewesen sein, als er die Kontrolle über das Motorrad verlor, mit einem abgestellten Auto zusammenstieß und stürzte.

Der junge Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Durch den Unfall soll ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden sein, heißt es von Seiten der Polizei.