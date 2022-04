Motorradfahrer prallt gegen vier Fahrzeuge in Wernigerode und verletzt sich schwer

Am Donnerstag prallte ein 28-Jähriger mit einem Motorrad gegen vier geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Wernigerode (vs) - Am Donnerstag, den 21.04.2022, prallte ein 28-Jähriger mit einem Leichtkraftrad gegen vier geparkte Fahrzeuge und verletzte sich schwer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Mann die Straße Unterm Wulfhorn in Wernigerode.

Gegen 14.00 Uhr prallte er gegen vier ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Anschließend verließ er pflichtwidrig den Unfallort, um kurze Zeit später wieder dorthin zurückzukehren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Vorwert von 1,47 Promille.

Des Weiteren steht der 28-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest reagierte u. a. positiv auf Kokain. Darüber hinaus war das Leichtkraftrad nicht zugelassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann beim Versuch, einen sogenannten „Wheelie“; ein Fahren auf dem Hinterrad; auszuprobieren, die Kontrolle über das Leichtkraftrad verloren.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den beschädigten Pkw; einem VW Passat, einem Mitsubishi, einem Audi und einem Toyota; entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.