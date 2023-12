Eine Frau in Wernigerode wurde Opfer einer Betrugsmasche. Betrüger nutzten eine gefälschte Paket-SMS, um an persönliche Daten und Geld zu gelangen. Die Polizei warnt und gibt Tipps zur Prävention.

Eine Frau in Wernigerode wurde um Geld betrogen, so die Polizei. die Täter nutzten eine offenbar noch recht unbekannte Masche mit gefälschten SMS.

Wernigerode/vs - In Wernigerode ist eine Frau Opfer von Betrügern geworden. Nach aktuellem Stand erhielt die Frau eine Nachricht per SMS von einer ihr unbekannten Rufnummer. In dieser wurde der Frau mitgeteilt, dass ihr Paket aufgrund fehlender Adressangaben nicht zugestellt werden könne.

Sie wurde aufgefordert, die Nachricht mit einem vorgegebenen Wortlaut zu beantworten und anschließend ihre persönlichen Daten über einen mitgesendeten Link anzugeben, was sie auch tat. Kurze Zeit später stellte die Frau eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto fest.

Schutz vor "Smishing": Wichtige Tipps der Polizei

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche, dem sogenannten Smishing, und rät, gewissenhaft zu hinterfragen, ob aktuell ein Paket erwartet wird.

"Überprüfen Sie akribisch die Absenderadresse. Klicken Sie in derartigen Fällen nicht auf eingefügte Links und geben Sie in diesem Zusammenhang keine persönlichen Daten preis", so die Beamten in einer Pressemitteilung.