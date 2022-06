Pkw geht auf A 36 im Harz in Flammen auf

Auf der A 36 brannte am Freitag (13. August) plötzlich ein Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, die Richtungsfahrbahn war vorübergehend voll gesperrt.

Thale/Quedlinburg - Mit Glück im Unglück hat der Fahrer eines Renault Kangoo am Freitagabend auf der A 36 den Brand seines Autos unverletzt überstanden. Gegen 18.45 Uhr war der aus dem niedersächsischen Sickte (Landkreis Wolfenbüttel) stammende Mann (54) in Richtung Bernburg unterwegs, als sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Thale und Quedlinburg-Mitte plötzlich Öl verlor. Geistesgegenwärtig wich der Fahrer auf den Standstreifen aus und konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen, bevor der Kastenwagen komplett in Flammen aufging, informierten die Polizeibeamten vor Ort auf Volksstimme-Anfrage.