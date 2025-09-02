Eine Seniorin in Wernigerode ist durch einen Schockanruf um eine hohe Geldsumme gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter.

Seniorin mit Schockanruf betrogen - Wer kennt diesen Mann? (Phantombild im Text)

Die Polizei fahndet nach einem Betrüger in Wernigerode.

Wernigerode. - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der verdächtigt wird, eine Seniorin in Wernigerode durch einen Schockanruf um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht zu haben.

Die Tat hat sich in der Straße Unterm Wulfhorn in Wernigerode am 14. Juli 2025 zwischen 14 und 18 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit.

So soll der Mann, der die Seniorin betrogen hat, aussehen. (Phantombild: Polizei)

Wer kennt den Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.