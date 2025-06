Auf der B244a bei Wernigerode an der Auffahrt zur Autobahn 36 hat die Polizei am Montag geblitzt. Ein Raser war dabei besonders schnell unterwegs.

Wernigerode. – Am Montag hatte die Polizei auf der B244a bei Wernigerode an der Auffahrt zur A36 zwischen 8 und 12 Uhr die Geschwindigkeit von Autofahrern unter die Lupe genommen.

Demnach haben 49 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde überschritten. Ein Autofahrer war jedoch besonders schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Raser mit hoher Geschwindigkeit auf B244a geblitzt

Der Bleifuß hatte an der Messstelle 92 Kilometer in der Stunde auf dem Tacho. Nach Abzug der Toleranz müsse der Fahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sich die Bundesstraße 244a um einen Unfallschwerpunkt handelt. Vor diesem Hintergrund kontrolliere die Polizei dort regelmäßig die Geschwindigkeit.