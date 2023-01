Harz: Verbotene Autorennen im Tunnel der Rappbodetalsperre

Verbotene Autorennen haben am Samstagabend (14.01.2023) an der Rappbodetalsperre im Harz stattgefunden. Ungefähr 200 Menschen hielten sich dort auf. Die Polizei rückte an und leitete ein Strafverfahren ein.

Oberharz am Brocken (vs) - Verbotene Autorennen haben am Samstag (14.01.2023) an der Rappbodetalsperre stattgefunden. Ungefähr 200 Personen hielten sich, laut Polizeibericht, gegen 20 Uhr im Bereich des Tunnels auf.

Mehrere Fahrzeuge mit unstrittigen Tuningbezug befuhren den Tunnel und wurden von den anwesenden Zuschauern bejubelt. Die Sperrung des Tunnels erfolgte zeitnah mit anrückenden Einsatzkräften der Polizei. Daraufhin verschwanden die Schaulustigen sowie die meisten Fahrzeuge.

Die Polizei leitete 4 Strafverfahren gem. § 315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) ein. Weiterhin wurden 9 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Schon mehrmals haben in der Vergangeneit an der Rappbodetalsperre verbotene Autorennen stattgefunden.