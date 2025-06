Am Wochenende sind zwei Motorradfahrer im Landkreis Harz bei Unfällen schwer verletzt worden.

Im Landkreis Harz hat es am Wochenende zwei Unfälle mit Motorradfahrern gegeben.

Güntersberge/Hasselfelde. - Am Samstag sind zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen in Güntersberge und Hasselfelde (Landkreis Harz) schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach kam ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad am Samstag gegen 13.10 Uhr auf der L239 zwischen Bärenrode und Güntersberge in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann stürzte in den Straßengraben.

Lesen Sie auch: Erneut Unfall am Kyffhäuser - Zwei Biker bei Zusammenstoß auf B 85 schwer verletzt

Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ebenfalls am Samstagmittag verunglückte ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B81 zwischen Ilfeld und Rotacker. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.