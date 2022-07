Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer im Harz

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, ist ein Motorradfahrer im Harz schwer verunglückt.

Güntersberge (vs) - Am 17. Juli ereignete sich um 14.50 Uhr auf der B242 etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Güntersberge in Richtung Siptenfelde ein schwerer Verkehrsunfall.

Dabei kollidierte ein 39-jähriger Kradfahrer aus dem Salzlandkreis mit seiner Ducati mit dem Opel Astra einer Familie aus Nordrhein-Westfalen. Die Insassen des Autos, ein 69-jähriger und seine 67-jährige Beifahrerin, bleiben unverletzt.

Der Motorradfahrer erlitt multiple Frakturen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Magdeburg/Olvenstedt geflogen.

Der Fahrzeugführer des Autos hatte an der Unfallstelle die Absicht zum „Panorama-Hotel“ nach links abzubiegen und beachtete den im Überholvorgang befindlichen Kradfahrer nicht.