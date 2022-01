Polizei: Zwei mutmaßliche Brandstiftungen im Harz

Quedlinburg (vs) - Am 16. Januar stellten Beamte des Revierkommissariats Quedlinburg gegen 3.45 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen parkenden VW fest, der gerade im Bereich des linken Vorderrades in Brand geraten war. Durch den schnellen Einsatz des an Bord des Funkwagens befindlichen Feuerlöschers, konnte der Brand gelöscht werden. Das Auto wurde lediglich an der Brandausbruchstelle beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Eigentümer des beschädigten VW ist ein 49-jähriger Mann aus Quedlinburg.

Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und führten eine Spurensicherung durch.

Die zweite Tat ereigenete sich nur wenige Stunden später gegen 06:00 Uhr. Es wurde ein Zeitungsstapel, der an einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße lag, auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Das Feuer griff danach auf die Hauseingangstür über und beschädigte diese.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Die weitere Ausbreitung des Feuers wurde durch den Einsatz der örtlichen Feuerwehr verhindert. Im betroffenen Hauseingang sind 6 Bewohner gemeldet, im gesamten Mehrfamilienhaus 24. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein und beschlagnahmten den Brandort. Eine Brandursachenermittlung erfolgt durch Beamte der Kriminalpolizei des Polizeireviers Harz.

Die Polizei sucht nun in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674 – 293 entgegen.