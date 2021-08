Polizisten findet Drogen bei Radfahrer in Blankenburg

Die Polizei stoppte in Blankenburg eine Radfahrer, weil er eine rote Ampel missachtete. Die anschließende Kontrolle hatte Konsequenzen für den 36-Jährigen.

Blankenburg - vs

Weil er eine rote Fußgänger-Ampel in Blankenburg missachtete, hat die Polizei einen 36-jährigen Fahrradfahrer angehalten – und Drogen bei dem Mann entdeckt. Der Radler aus Blankenburg sei am Freitag (6. August) gegen 17 Uhr auf der Neuen Halberstädter Straße unterwegs gewesen, so ein Sprecher des Harzreviers.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten in seinem Rucksack Betäubungsmittel. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen ein.