Quedlinburg: Zwei Männer überfallen Supermarkt

Quedlinburg (vs) - Am späten Abend des 13. Januar 2023, gegen 19:50 Uhr kam es in Quedlinburg, Weyhegarten zu einer schweren räuberischen Erpressung im dortigen Edeka.

Laut Polizeibericht verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwei maskierte, bislang unbekannte männliche Personen über den Hintereingang der Verkaufseinrichtung Zutritt zu dem Einkaufsmarkt.

Unter Vorhalt von schusswaffenähnlichen Gegenständen wurde eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem das Bargeld in bislang unbekannter Höhe an die Täter ausgehändigt wurde, verließen die Männer die Verkaufseinrichtung über den Hintereingang des Supermarktes in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Der eine Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 185 cm groß

ca. 30 Jahre

braune Augenfarbe

bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, schwarze Strickmütze (herausgeschnittene Öffnungen an den Augen)

führte schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich

Der zweite Täter wird so beschrieben:

männlich

dunkel bekleidet

nahezu identische Maskierung wie der andere Täter

führte schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich

Zeugenhinweise zur Tat und/ oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/ 674293 entgegen.