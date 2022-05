Unbekannte platzieren „Reifentöter“ vor Rettungswache im Harz

In Blankenburg haben Unbekannte versucht, die Arbeit einer Rettungswache zu sabotieren. Vor der Ausfahrt der Wache Am Mönchenfelde wurden sogenannte „Reifentöter“ ausgelegt.

Blankenburg/DUR/slo – In Blankenburg haben Unbekannte sogenannte „Reifentöter“ vor der Ausfahrt einer Rettungswache ausgelegt und damit mindestens ein Fahrzeug des Rettungsdienstes beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden mehrere dieser Reifentöter in der Ausfahrt der Wache „Am Mönchenfelde“ gefunden und sichergestellt.

Die sogeannten "Reifentöter" bohren sich in den autoreifen und sorgen dann für einen Platten. Foto: Polizei

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zur Herkunft der hier abgebildeten Reifentöter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.