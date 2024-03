Ballenstedt/DUR. - Seit dem 6. September 2023 ist nach dem vermissten 80-jährigen Klaus-Georg B. aus Ballenstedt gesucht worden. Er sei an dem Tag letztmalig gegen 14.30 Uhr mit einem Fahrrad in der Allee sowie gegen 15 Uhr in der Apfelallee gesehen worden, so die Polizei.

Nun gibt es traurige Gewissheit. Am 23. Februar 2024 war im Selketal im Harz ein Leichnam durch einen Zeugen gefunden worden. Die durchgeführte Obduktion ergab, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten Klaus-Georg B. handelt, so die Polizei.