14-Jähriger in Harzgerode beim Böllern schwer an der Hand verletzt

Harzgerode/DUR/slo – In Harzgerode hat sich ein 14-Jähriger in der Silvesternacht beim Zünden von Pyrotechnik schwer an der Hand verletzt. Das teilte die Polizei am Mittag des Neujahrstages mit. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Quedlinburg gebracht.

Insgesamt waren in der Silvesternacht 14 Einsatzfahrzeuge des Polizeireviers Harz im Einsatz. Es gab 46 Einsätze für die Polizei des Landkreises.