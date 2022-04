Nach Silvester: Pyrotechnik-Blindgänger verletzt Kind im Harz

Halberstadt/Wernigerode - Nach dem tragischen Unglück, bei dem in der Silvesternacht ein 36-Jähriger aus Zilly seine rechte Hand verloren hatte, hätte es um Haaresbreite einen weiteren schweren Zwischenfall mit Pyrotechnik gegeben. Laut Polizei erlitt ein 13 Jahre alter Junge am Montagnachmittag beim Zünden eines illegalen Böllers in Halberstadt Verletzungen, die zunächst als schwer eingestuft worden sind. Glücklicherweise habe sich die Schwere der Verletzungen später so nicht bestätigt. In Wernigerode gerieten derweil in der Nacht zum Dienstag zwei Männer so heftig aneinander, dass die Polizei eingreifen musste.