Stromausfall in Neinstedt im Harz nach Wohnungsbrand

In Neinstedt im Harz ist der Strom für etwa vier Stunden ausgefallen. Anwohner werden um Geduld gebeten. Ursache ist offenbar ein Wohnungsbrand am Freitagmorgen gewesen.

In Neinstedt im Harz ist der Strom nach einem Wohnungsbrand ohne Verletzte am Freitagmorgen für etwa vier Stunden ausgefallen. Symbolbild:

Neinstedt (us) - Nach Angaben der Integrierten Leitstelle des Landkreises Harz ist am Freitagmorgen der Strom in Neinstedt im Harz ausgefallen. Zuvor informierte die Warn-App Nina über das Ereignis.

Auslöser für den Stromausfall soll ein Wohnungsbrand gewesen sein. Verletzte gab es aber keine. Außerdem besteht keine Gefahr für Anwohner. Um die Arbeiten an den Stromleitungen in Folge des Ereignisses sichern zu können, muss für etwa vier Stunden der Strom abgeschaltet werden. Prognostiziert wird ein Stromausfall bis etwa 11 Uhr.