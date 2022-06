Suche nach vermisstem Rentner im Harz bringt traurige Gewissheit

Rund 50 Feuerwehrleute aus dem ganzen Oberharz beteiligen sich am Sonnabend an der Suchaktion nach einem verschollenen Rentner in Rübeland.

Rübeland - Mit einer großangelegten Aktion haben Polizei und Feuerwehr am Sonnabend (12. März) erneut in und um Rübeland nach einem vermissten Senioren gesucht. Der 91-Jährige aus dem Höhlenort war laut der Beamten zuletzt am Donnerstagmorgen (10. März) gesehen worden. Eine erste Suchaktion noch an diesem Tag mit Hubschrauber und Fährtenhund war ergebnislos geblieben, eine zweite am Freitag (11. März) ebenso.

Bei der Aktion am Sonnabend entdeckten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schließlich gegen 11.30 Uhr den Leichnam des Mannes im Ortsteil Neuwerk. Laut Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert (FW Hö-Rü) fand die Besatzung eines Schlauchboots den Toten an einer unübersichtlichen Stelle am Ufer der Bode.

Insgesamt waren rund 50 Kameraden aus dem gesamten Oberharz im Einsatz, informiert Stadtwehrleiter Dirk Rieche. Gegen 9.45 Uhr seien die Ortswehren aus Rübeland, Neuwerk, Elbingerode, Königshütte, Trautenstein, Tanne und Hasselfelde sowie der Einsatzleitwagen aus Benneckenstein geplant alarmiert worden.

Dankbar für Unterstützung

Unterstützung bei der Suche erhielten sie von der Polizei, die Amtshilfe von den Kameraden angefordert hatte, und der Drohnenstaffel der Blankenburger Wehr. So seien vier Suchabschnitte in und um Rübeland gebildet worden. Die Leiche des Vermissten übergaben die ehrenamtlichen Aktiven an die Polizei und konnten ihren Einsatz am Sonnabend gegen 12 Uhr beenden.

Stadtwehrleiter Rieche und Oberharz-Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) danken den Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft. Ortsbürgermeister Wiekert verweist zudem auf die Unterstützung von Nachbarn, Mitbürgern, Vereinen und Familie bei der dreitägigen Suche. Er danke im Namen des Ortschaftsrates allen Helfern.

Wie ein Sprecher des Harzreviers am Sonntag (13. März) berichtet, habe die Polizei ihre Ermittlungen zur Todesursache des Rentners begonnen. Die Beamten bedanken sich ebenfalls für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die nun in trauriger Gewissheit endete.