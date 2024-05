Zum Brand eines Gebäudekomplexes mit Tedi-Markt und Döner-Grill kam es am frühen Freitagmorgen in der Ilsenburger Straße in Wernigerode. Anwohner sollten Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen halten.

Inferno in Wernigerode: Tedi und Döner-Grill stehen in Flammen - Feuerwehr löscht noch

Brand in Ilsenburger Straße

In der Ilsenburger Straße in Wernigerode brannten ein Tedi-Markt und ein Döner-Grill. Die Feuerwehr warnt Anwohner vor dem Rauch.

Wernigerode/DUR. - Am frühen Freitagmorgen hat es in einem Tedi-Markt und einem Döner-Grill "Bodrum" im Bereich der Ilsenburger Straße und Marklingröder Straße in Wernigerode gebrannt, wie die Polizei meldet.

Demnach stand auf der L85 zwischen Weinbergstraße und Am Ziegenberg das Gebäude in Flammen. Die Straße war in beiden Richtungen zwischen der Ilsenburger Straße 31 und der Weinbergstraße durch Einsatz- und Rettungskräfte über Stunden wegen der Löscharbeiten gesperrt. Anwohner wurden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es finden noch umfangreiche Nachlöscharbeiten beim Tedi-Markt in Wernigerode statt. Foto: Feuerwehr Wernigerode

Der Haupt-Einsatz ist mittlerweile beendet und die Straßen wieder freigegeben. Dennoch ist die Feuerwehr noch mit Kameraden vor Ort, um Glutnester zu löschen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Es gab keine Verletzten bei dem Brand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die nahegelegene Shell-Tankstelle verhindert werden.