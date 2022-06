Tödlicher Unfall in Heimburg: Auto und Quad kollidieren - Rettungskräfte mit Großeinsatz

Zu einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstagnachmittag in Heimburg bei Blankenburg. Eine Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug die A36 befahren und übersah an einer Kreuzung einen Quadfahrer. Des Weiteren wurden zwei Personen verletzt.

Heimburg (vs) - Die Fahrerin eines Hyundai war am Samstagnachmittag auf der Landstraße 84 aus Richtung Derenburg kommend in Heimburg unterwegs und wollte die A36 in Fahrtrichtung Bernburg befahren. Wie die Polizei bekannt gab, beachtete die Frau einen im Bereich des Kreuzungsbereiches der Wilhelm-Pieck-Straße fahrenden Quadfahrer nicht. Gegen 17 Uhr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.