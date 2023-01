Männer sprengen Geldautomaten und flüchten mit Geisel

Drei Männer haben am Samstag (14.01.2022) einen Geldautomaten in Torfhaus im Harz gesprengt. Im Anschluss flüchteten sie im Auto einer Zeugin, die während der Fahrt in der Gewalt der Täter blieb.

Torfhaus (vs) - Drei Männer haben am Samstag (14.01.2023) in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten in Torfhaus im Landkreis Goslar mit einer unbekannten Substanz gesprengt. Hierbei wurden der Geldautomat und das angrenzende Objekt beschädigt.

Im Anschluss der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Hierbei entwendeten sie ein Auto einer Verkehrsteilnehmerin und setzten die Flucht mit der Frau als Geisel fort.

Torfhaus bei Goslar: Polizei stoppt Männer

Im Rahmen von gemeinsam eingeleiteten Fahndung mit Polizeikräften der Polizeidirektionen Braunschweig und Göttingen konnte der Ford gestoppt und drei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen werden.

Blick auf einen zerstörten Vorraum der Touristinformation am Torfhaus. Am frühen Morgen haben dort unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Foto: dpa/ Matthias Bein

Die Frau blieb hierbei unverletzt. Auch weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen werden von der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig geführt. Diese prüft weiterhin, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Taten in Frage kommen.