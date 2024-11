Wernigerode. -Die Autobahn 36 ist am Freitagmorgen (22. November) im Harz streckenweise gesperrt worden. Grund war ein Unfall zwischen der Anschlussstelle Halberstadt/Heimburg und dem Parkplatz Regensteinblick, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.

Demnach kam kurz vor 0.30 Uhr ein Lkw samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn Richtung Braunschweig ab, kippte um und blieb auf dem Randstreifen und im Böschungsbereich liegen. Der 58-jährige Fahrer überstand den Unfall unverletzt.

Zunächst konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, so die Sprecherin der Autobahnpolizei. Um das fünf Tonnen schwere, mit leeren Paletten beladene Gefährt aufzurichten und abzuschleppen musste die A 36 in dem Bereich von 5 bis gegen 8.30 Uhr komplett gesperrt werden. Nach den Bergungsarbeiten fließt der Verkehr nun wieder.