Ilsenburg. - Am Samstag wurde eine 79-jährige Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto in der Schlossstraße in Ilsenburg schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Die 79-Jährige hatte demnach versucht, einen 85-Jährigen, der auf dem Gehweg ins Stolpern geraten war, abzustützen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße.

Ein Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt die 79-Jährige schwere Verletzungen.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 85-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.