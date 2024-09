Bei einem Unfall auf der B27 bei Oberharz am Brocken sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war für eine Stunde voll gesperrt.

Mehrere Schwerverletzte nach Crash bei Oberharz am Brocken - B27 voll gesperrt

Oberharz am Brocken/Neuwerk. - Am Sonntag sind gegen 16.30 Uhr zwei Personen bei einem Unfall auf der B27 bei Neuwerk, einem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, schwer verletzt worden.

Laut Polizei kamen ein 45 Jahre alter Motorradfahrer sowie seine 42 Jahre alte Beifahrerin auf der Bundesstraße in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierten mit dem Auto eines 24 Jahre alten Mannes.

Dabei stürzten die Motorradfahrer und verletzten sich schwer, heißt es. Beide seien vor Ort behandelt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Die B27 war für eine Stunde voll gesperrt.