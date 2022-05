Unfall im Harz: Frontal gegen Baum geprallt und diesen entwurzelt

Queldlinburg (vs) - Am 12. Mai verletzte sich eine 23-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls leicht. Was war passiert?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die junge Frau mit einem VW Golf die Landesstraße 242 aus Richtung Gernrode kommend in Richtung Quedlinburg.

Gegen 8.15 Uhr kam sie kurz hinter dem Lethturm nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum, der samt Wurzel aus dem Erdreich gerissen wurde. Das Fahrzeug drehte sich in weiterer Folge und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen.

Dabei verletzte sich die 21-Jährige, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzte und es somit zu diesem Unfall kam, so die Polizei in einer Pressemitteilung.