Unfall in Wernigerode Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Montagabend ist in Wernigerode ein Kind von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde es schwer verletzt.

Unfall in Wernigerode

Wernigerode. - Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend gegen 17.20 Uhr in der Friedrichstraße in Wernigerode ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach lief ein Kind auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin habe sofort eine Notbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht verhindern können.

Das Kind sei zu Boden gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Es sei ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden.