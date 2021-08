Unfall mit 81-jähriger Verletzten im Harz

In Benzingerode ereignete sich am 6. August ein Unfall mit einer Rentnerin, wobei diese verletzt wurde.

Benzingerode (vs) - Am 06. August gegen 15.50 Uhr ereignete sich in Benzingerode ein Verkehrsunfall, wobei eine 81-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die 81-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Harz wollte aus einer Seitenstraße heraus auf die Wernigeröder Straße auffahren.

Dabei beachtete sie nicht den vorfahrtsberechtigten PKW eines 41-Jährigen aus dem Bereich Nordharz, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Die 81-Jährige Radfahrerin wurde dabei verletzt und durch einen Rettungswagen ins Harzklinikum Wernigerode verbracht.