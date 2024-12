In Wernigerode ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto touchierte zwei Fußgänger.

Wernigerode. - Am Mittwoch um 15.50 Uhr ist ein 59 Jahre alter Mann bei einem Unfall in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Wernigerode schwer verletzt worden.

Laut Polizei beabsichtigten zwei Fußgänger einen Fußgängerüberweg auf Höhe der Marktstraße zu überqueren. Gleichzeitig fuhr den Angaben nach ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Richtung "Schöne Ecke" auf den Fußgängerüberweg in Fahrtrichtung Westerntorkreuzung zu. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers sei der Mann jedoch auf den Überweg gefahren und habe die beiden Fußgänger touchiert.

Dabei habe der 59 Jahre alte Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Eine 49 Jahre alte Fußgängerin sei leicht verletzt worden.

Rettungskräfte transportierten den schwer verletzten Mann laut Polizei in ein Krankenhaus. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Am Fahrzeug entstand zudem kein Sachschaden, heißt es weiter. Die Johann-Sebastian-Bach-Straße war für die Dauer von etwa 30 Minuten vollständig gesperrt.