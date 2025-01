Bei einem Unfall in Hasselfelde ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste ihn in der Blankenburger Straße.

Fußgänger bei Crash mit Auto in Hasselfelde schwer verletzt

In Hasselfelde ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Hasselfelde. - Ein Fußgänger ist am Dienstag um 17.48 Uhr in der Blankenburger Straße in Hasselfelde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Schmiedestraße kommend in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er an der Einmündung zum Reuterweg nach links abbiegen wollten. Dabei habe er einen Fußgänger übersehen, der die Straße überquerte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger den Angaben nach schwere Verletzungen und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.