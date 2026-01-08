weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Seniorin schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Unfall in Blankenburg Seniorin schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Eine 89-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem Pkw in Blankenburg schwer verletzt. Dieser erfasste die Seniorin beim Abbiegen.

Von DUR 08.01.2026, 15:10
Eine 89-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt.
Eine 89-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. (Symbolfoto: dpa)

Blankenburg. – Eine 89-Jährige ist am Mittwochabend an der Kreuzung Lange Straße/Töpferstraße in Blankenburg von einem Auto erfasst worden, teilt die Polizei mit.

Ein 19-jähriger Autofahrer habe die Seniorin beim Abbiegen in die Töpferstraße übersehen. Beim Zusammenprall mit dem Auto sei die 89-Jährige schwer verletzt worden.