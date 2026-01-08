EIL:
Unfall in Blankenburg Seniorin schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen
Eine 89-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem Pkw in Blankenburg schwer verletzt. Dieser erfasste die Seniorin beim Abbiegen.
08.01.2026, 15:10
Blankenburg. – Eine 89-Jährige ist am Mittwochabend an der Kreuzung Lange Straße/Töpferstraße in Blankenburg von einem Auto erfasst worden, teilt die Polizei mit.
Ein 19-jähriger Autofahrer habe die Seniorin beim Abbiegen in die Töpferstraße übersehen. Beim Zusammenprall mit dem Auto sei die 89-Jährige schwer verletzt worden.